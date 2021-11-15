Карпин: «В России это не игра, у нас футбол - это бои»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube заявил, что к футболу нужно относиться проще.

- У вас есть ощущение, что в сборной футбол - уже не игра, а что-то другое?

- В России это не игра, у нас футбол - это бои. Эта проблема. Мы говорим о психологии, эта проблема с детства идет. Это мне говорят при встрече футболисты. Тот же Слава Караваев говорит: «Георгич, слава богу, я побыл в Чехии, а потом в Голландии. Для них это игра, они проиграли и проиграли, это игра. Через полчаса они вышли, всё, пошли, они не парятся и готовятся к следующему матчу. У нас с детства надо выиграть, нас тренеры матерят, чуть ли не бьют, эти очки, победы - за это готовы убить друг друга».

Там футболисты, тренеры их не то, что на руках носят, там их уважают. У нас их не уважают, ни футболистов, ни тренеров. Для нас это нормально. Я считаю, что это общество.