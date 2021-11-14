Пресс-служба сборной России поделилась несколькими фотографиями из раздевалки команды на стадионе в Сплите. Здесь в воскресенье подопечные Валерия Карпина проведут ключевой поединок против Хорватии, в котором команды поспорят за прямую путёвку на чемпионат мира.

Чтобы выйти на чемпионат мира, команде Валерия Карпина достаточно набрать один балл. А вот Хорватии нужна лишь победа над Россией.

Стартовый свисток в Сплите прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой Хорватия – Россия во всех красках можно будет на портале LiveResult, где пройдёт трансляция в текстовом формате.