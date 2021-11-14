​Журналист из Хорватии: «Ждём разгрома России»

Хорватский журналист Томислав Габелич, который трудится в издании 24 Sata, поделился своими мыслями по поводу матча Хорватия – Россия.
Хорватская и российская сборные сойдутся в воскресенье вечером и разыграют прямой билет на чемпионат мира. Сборной Хорватии нужна победа, а России достаточно не проиграть.
«Мы все ждём разгромную победу от нашей сборной», - решительно сказал Габелич sport24. Журналист отметил сильную футбольную школу Хорватии, а также фактор своего поля.
При этом Габелич добавил, что определённые опасения у хорватов всё-таки есть, учитывая в том числе и непредсказуемость российской сборной.
Матч Хорватия – Россия начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.
а можно прямую ссылку на слова Габелича, потому что мне не попадался ни один его пост с подобными словами о "разгроме"? (нет, нельзя).
говорил только что с другом-канешна-жеш-фошыцтом, который живет в Сплите. город сейчас гудит, атмосфера будет шикарной.
в первом тайме стадион помянет погибших в Вуковаре, что очень вряд ли покажут по российским каналам.