​Журналист из Хорватии: «Ждём разгрома России»

Хорватский журналист Томислав Габелич, который трудится в издании 24 Sata, поделился своими мыслями по поводу матча Хорватия – Россия.

Хорватская и российская сборные сойдутся в воскресенье вечером и разыграют прямой билет на чемпионат мира. Сборной Хорватии нужна победа, а России достаточно не проиграть.

«Мы все ждём разгромную победу от нашей сборной», - решительно сказал Габелич sport24. Журналист отметил сильную футбольную школу Хорватии, а также фактор своего поля.

При этом Габелич добавил, что определённые опасения у хорватов всё-таки есть, учитывая в том числе и непредсказуемость российской сборной.

Матч Хорватия – Россия начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.