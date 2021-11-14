Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 218 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Журналист из Хорватии: «Ждём разгрома России»

14 Ноября 2021 • 12:30 Комментировать (2)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.62 4.25 5.80
Через 2 ч. 29 мин.

Хорватский журналист Томислав Габелич, который трудится в издании 24 Sata, поделился своими мыслями по поводу матча Хорватия – Россия.

Хорватская и российская сборные сойдутся в воскресенье вечером и разыграют прямой билет на чемпионат мира. Сборной Хорватии нужна победа, а России достаточно не проиграть.

«Мы все ждём разгромную победу от нашей сборной», - решительно сказал Габелич sport24. Журналист отметил сильную футбольную школу Хорватии, а также фактор своего поля.

При этом Габелич добавил, что определённые опасения у хорватов всё-таки есть, учитывая в том числе и непредсказуемость российской сборной.

Матч Хорватия – Россия начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Crocodile
14 Ноября 2021 в 13:32
хороший набросик, фсе "как мы любим").
а можно прямую ссылку на слова Габелича, потому что мне не попадался ни один его пост с подобными словами о "разгроме"? (нет, нельзя).
говорил только что с другом-канешна-жеш-фошыцтом, который живет в Сплите. город сейчас гудит, атмосфера будет шикарной.
в первом тайме стадион помянет погибших в Вуковаре, что очень вряд ли покажут по российским каналам.
JUMPER
14 Ноября 2021 в 13:08
ай...габеленыч...ни даждёся...))) и ты энта..ну.. давай закусавай болшы...)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Ноября
14:20 · Чемпионат мира 2022
Класнич: «Мы должны опасаться сборную России, она остается опасной командой» эксклюзив
14:19 · Чемпионат мира 2022
​Фанатам сборной России запрещают ходить по городу перед игрой с Хорватией 1
13:28 · Чемпионат мира 2022
​Гаджиев раскритиковал Карпина за его слова 3
13:16 · Чемпионат мира 2022
​Широков оценил шансы сборной России на успех в Хорватии в процентах
12:49 · Чемпионат мира 2022
​Малафеев: «Ожидать успеха России в Хорватии просто на волне патриотизма – нелогично»
12:30 · Чемпионат мира 2022
​Журналист из Хорватии: «Ждём разгрома России» 2
12:23 · Чемпионат мира 2022
​Футболисты сборной Англии обсудят выражение протеста по поводу чемпионата мира в Катаре 2
11:45 · Чемпионат мира 2022
Ярошик: «Карпин может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми» 1
11:44 · Чемпионат мира 2022
​Глава УАФ: «Петраков никогда не возьмёт в сборную Украины футболистов, играющих в России» 22
11:33 · Чемпионат мира 2022
Карраско прокомментировал выход сборной Бельгии на чемпионат мира
11:24 · Чемпионат мира 2022
Дешам высказался о выходе сборной Франции на чемпионат мира-2022
10:54 · Чемпионат мира 2022
Бензема поднялся в топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции
10:27 · Чемпионат мира 2022
Муса стал рекордсменом сборной Нигерии
10:23 · Чемпионат мира 2022
​Ван Галь высказался после упущенной путёвки на чемпионат мира 1
10:15 · Чемпионат мира 2022
​Мбаппе – о победе 8:0: «Мы уважали соперника до конца»
Все новости
Рекомендуем