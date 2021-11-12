Наставник Хорватии Далич: «Я думал, что россияне где-то оступятся»

Уже в это воскресенье, 14-го ноября, сборной России предстоит выезд в Хорватию, где подопечным Валерия Карпина необходимо удержать первую строчку в группе отбора для прямого выхода на чемпионат мира. Своими ожиданиями от противостояния поделился и главный тренер соперника Златко Далич.

«К решающей игре надо хорошо подготовиться, сконцентрируемся на этом. Честно говоря, не думал, что Россия выиграет все свои матчи. Ожидал, что они где-то оступятся. Возможно, это даже к лучшему. Если продемонстрируем свой футбол, то уйдем с поля победителями, я в этом не сомневаюсь», - рассказал Далич на пресс-конференции.

Напомним, что национальной команде России достаточно сыграть в Сплите вничью, чтобы не подпустить хорватов к первому месту.