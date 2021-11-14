​Гаджиев раскритиковал Карпина за его слова

На пресс-конференции перед игрой против Хорватии главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в его карьере это не самая важная игра. Карпин сказал, что самой важной для него остаётся игра между «Ростовом» и «Уралом» за стыковые игры, чтобы не вылететь. Известный тренер Гаджи Гаджиев раскритиковал Карпина за его сова.

«Это обесценивание сегодняшней встречи нашей сборной с Хорватией. Говорить так, находясь на посту главного тренера сборной России - неправильно и некорректно», - рассказал Гаджиев sport24.

Гаджиев отметил, что ни один клуб не может быть важнее сборной России, и что ощущения от успеха сборной не сравнятся с ощущениями от успеха клуба.

Следить за матчем Хорватия – Россия можно будет в текстовой трансляции.