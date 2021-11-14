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​Гаджиев раскритиковал Карпина за его слова

14 Ноября 2021 • 13:28 Комментировать (3)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.62 4.25 5.80
Через 2 ч. 27 мин.

На пресс-конференции перед игрой против Хорватии главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в его карьере это не самая важная игра. Карпин сказал, что самой важной для него остаётся игра между «Ростовом» и «Уралом» за стыковые игры, чтобы не вылететь. Известный тренер Гаджи Гаджиев раскритиковал Карпина за его сова.

«Это обесценивание сегодняшней встречи нашей сборной с Хорватией. Говорить так, находясь на посту главного тренера сборной России - неправильно и некорректно», - рассказал Гаджиев sport24.

Гаджиев отметил, что ни один клуб не может быть важнее сборной России, и что ощущения от успеха сборной не сравнятся с ощущениями от успеха клуба.  

Следить за матчем Хорватия – Россия можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Гаджи Гаджиев Сборная России
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
14 Ноября 2021 в 14:06
Гаджиев просто не понял юмор Карпина! Не мудрено - возраст...
Vityay-Roy
14 Ноября 2021 в 13:53
Главные матчи в тренерской карьере Карпина будутв будущем.
Master8
14 Ноября 2021 в 13:37
Как много критиков и учителей у Карпина.
Не знаю как остальным, но мне нравится как говорит Карпин. Он не лезет за словом в карман и называет вещи своими именами.
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