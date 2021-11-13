Канчельскис считает, что победа над Хорватией станет для России «чудом»

Как оказалось, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не особо оптимистично настроен в преддверии решающего для национальной команды матча против Хорватии в отборе на чемпионат мира.

Эксперт обошелся без громких слов, отметив, что победу подопечных Валерия Карпина над главными конкурентами в группе можно будет назвать чудом. «Все ожидают, что будет положительный результат. Я тоже на это надеюсь. А как сложится, будем смотреть», - прокомментировал шансы россиян на триумф Канчельскис в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что домашняя встреча с хорватами завершилась в нулевую ничью, которой будет достаточно и завтра, чтобы гарантировать себе путевку на мундиаль в Катаре.