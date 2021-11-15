Тихонов - об автоголе Кудряшова: «Боролись, убивались, а в итоге пропустили такую ерунду»

В рамках заключительного тура группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная России на выезде встречалась с Хорватией и потерпела поражение со счетом 0:1. Россияне уступили из-за автогола Фёдора Кудряшова в концовке игры.

Экс-полузащитник «Спартака», а ныне футбольный тренер Андрей Тихонов подверг критике защитника. Специалист так и не понял, что хотел сообразить в том эпизоде игрок сборной России.

«Что Фёдор хотел сделать? Он мог спокойно пропустить мяч. Боролись, убивались, а в итоге пропустили такую ерунду!», - заявил тренер в эфире Youtube-канала «МЯЧ Production».

Хорватия напрямую шагнула на чемпионат мира, а Россия отправляется в стыки.