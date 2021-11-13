Петржела: «Сборная России выйдет на ЧМ-2022 с первого места»

Известный чешский специалист Властимил Петржела, поработавший в петербургском «Зените», высказался о грядущем поединке сборных Хорватии и России в заключительном туре групповой стадии отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По его словам, подопечным Валерия Карпина по силам одержать победу на выезде. Петржела считает, что уровень соперников одинаков. По мнению тренера, российская сборная без проблем добудет ничейный результат и выйдет на мундиаль с первого места.

Хорватия примет Россию в Сплите завтра, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.