Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 222 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России вылетела на решающий матч с Хорватией

13 Ноября 2021 • 15:25 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 5.50
Через 23 ч. 57 мин.

Пресс-служба сборной России посредством твиттер-аккаунта отрапортовала о вылете национальной команды в Хорватию, где состоится решающий матч квалификации чемпионата мира-2022.

Ранее сообщалось, что в делегацию включены 25 футболистов. Из состава был исключен голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов. Это решение было принято тренерским штабом.

Матч сборных Хорватии и России состоится в воскресенье, 14 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск. Чтобы получить прямую путевку на мундиаль в Катаре, подопечным Валерия Карпина нужно набрать хоть какие-то очки. В случае победы хорватов, подопечные Златко Далича обгонят Россию на один балл и займут первое место в группе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 1 минута Босния и Герцеговина 0:0 Финляндия 2.12 3.3 3.75
13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  22:45 Бельгия ... Эстония 1.04 18 45
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
16:43 · Чемпионат мира 2022
Дибала травмировался в матче сборной Аргентины
16:27 · Чемпионат мира 2022
Головин - о матче с Хорватией: «Нельзя бояться»
15:44 · Чемпионат мира 2022
Булыкин: «Сборная России будет играть в Хорватии на максимальный результат»
15:34 · Чемпионат мира 2022
Сёмин - о сборной России: «Игроки верят в Карпина, а он в них»
15:25 · Чемпионат мира 2022
Сборная России вылетела на решающий матч с Хорватией
15:12 · Чемпионат мира 2022
Губерниев - о матче Хорватия - Россия: «Желаю нашим футболистам не ***»
14:43 · Чемпионат мира 2022
Лантратов исключён из заявки сборной России на матч с Хорватией
14:18 · Чемпионат мира 2022
Петржела: «Сборная России выйдет на ЧМ-2022 с первого места»
11:55 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи: «Жоржиньо продолжит бить пенальти, все совершают ошибки»
09:38 · Чемпионат мира 2022
Манчини высказался о ничьей в матче против Швейцарии 7
09:23 · Чемпионат мира 2022
Сборная Англии побила рекорд по голам за календарный год
09:18 · Чемпионат мира 2022
Кейн - первый футболист сборной Англии за 28 лет, сделавший идеальный хет-трик
09:11 · Чемпионат мира 2022
Ди Мария принёс Аргентине победу над Уругваем, Месси вышел на поле в конце встречи 3
00:43 · Чемпионат мира 2022
Польша выполнила задачу-минимум, разгромив Андорру, Венгрия и Северная Ирландия отпраздновали победы
00:40 · Чемпионат мира 2022
Дания выиграла девятый матч кряду, Австрия сильнее Израиля
Все новости
Рекомендуем