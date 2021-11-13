Сборная России вылетела на решающий матч с Хорватией

Пресс-служба сборной России посредством твиттер-аккаунта отрапортовала о вылете национальной команды в Хорватию, где состоится решающий матч квалификации чемпионата мира-2022.

Ранее сообщалось, что в делегацию включены 25 футболистов. Из состава был исключен голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов. Это решение было принято тренерским штабом.

Матч сборных Хорватии и России состоится в воскресенье, 14 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск. Чтобы получить прямую путевку на мундиаль в Катаре, подопечным Валерия Карпина нужно набрать хоть какие-то очки. В случае победы хорватов, подопечные Златко Далича обгонят Россию на один балл и займут первое место в группе.