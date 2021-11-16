​Ургант: «Пора возрождать «усы надежды», в Хорватии России помешали судьи и дождь»

В новом выпуске программы «Вечерний Ургант» на Первом канале её ведущий Иван Ургант предстал в наклеенных усах. Ургант вспомнил об акции «усы надежды», связанной с прошлым главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«После результата в Хорватии стало понятно, что пора… я лично решил возродить акцию «усы надежды». Потому что нам нужно попасть в финальную часть чемпионата мира. Видимо, успех заключается именно в этом.

Матч закончился с хорошим футбольным счётом 1:0. Гол забил российский футболист. Но мы проиграли. О чём это говорит? Что-то с судейством не то.

В Хорватии было по колено воды. Я считаю, что виноват дождь. Впрочем, как обычно», - сказал Ургант с юмором.