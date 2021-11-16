Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 279 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Ургант: «Пора возрождать «усы надежды», в Хорватии России помешали судьи и дождь»

16 Ноября 2021 • 13:43 Комментировать (3)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

В новом выпуске программы «Вечерний Ургант» на Первом канале её ведущий Иван Ургант предстал в наклеенных усах. Ургант вспомнил об акции «усы надежды», связанной с прошлым главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«После результата в Хорватии стало понятно, что пора… я лично решил возродить акцию «усы надежды». Потому что нам нужно попасть в финальную часть чемпионата мира. Видимо, успех заключается именно в этом.

Матч закончился с хорошим футбольным счётом 1:0. Гол забил российский футболист. Но мы проиграли. О чём это говорит? Что-то с судейством не то.

В Хорватии было по колено воды. Я считаю, что виноват дождь. Впрочем, как обычно», - сказал Ургант с юмором. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Иван Ургант
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
16 Ноября 2021 в 14:11
Дело не в усах а в головах как сказал Карпин.вчера Ну а Урганту ему по должности положено хейтить,. Но в этот раз хейт скучен прмитивен и не оригинален
Nadezhda
16 Ноября 2021 в 14:03
У еврея и юмор плоский: после "усов" уже казалось, что все-поезд ушёл, но сборная заняла второе место и тут хейтеров прорвало....
White_Shark
16 Ноября 2021 в 13:52
Не слушайте его. Я был в усах - тоже растил на удачу. Не помогло...
Может дело не в усах?)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.11  22:45 Чехия ... Эстония 1.05 15 60
16.11  22:45 Черногория ... Турция 4.7 3.7 1.81
16.11  22:45 Финляндия ... Франция 10 5 1.35
16.11  22:45 Гибралтар ... Латвия 7.8 5 1.41
16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина 3.2 3.4 2.3
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Ноября
13:56 · Чемпионат мира 2022
Сёмин высказался о возможной отставке Карпина
13:43 · Чемпионат мира 2022
​Ургант: «Пора возрождать «усы надежды», в Хорватии России помешали судьи и дождь» 2
13:14 · Чемпионат мира 2022
Самедов: «Карпин всегда был правдорубом, не скрывал эмоций»
12:45 · Чемпионат мира 2022
В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
12:45 · Чемпионат мира 2022
​Министр спорта России прокомментировал слова Карпина о возможном уходе
12:29 · Чемпионат мира 2022
«Бросать команду - не по-мужски»: в Госдуме отреагировали на слова Карпина 2
11:41 · Россия. Премьер-лига
Орлов - о Заболотном: «Ему мало дано футбольным богом, уровень сборных - это не для него» 2
11:40 · Чемпионат мира 2022
​Белотти: «Владение мячом бессмысленно, если ты не забиваешь»
11:29 · Чемпионат мира 2022
​Сантуша не уволят из сборной Португалии 1
11:22 · Чемпионат мира 2022
​Татьяна Тарасова отреагировала на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
11:20 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «Карпина надо сохранить любой ценой, иначе опять начнётся бардак» 1
10:47 · Чемпионат мира 2022
Радимов: «Карпин - тот тренер, который нужен сборной России» 3
10:43 · Чемпионат мира 2022
​Травмированный ван Галь вёл тренировку сборной Голландии, катаясь на багги 1
10:35 · Чемпионат мира 2022
Североирландский провал сборной Италии - видео видео
10:34 · Чемпионат мира 2022
​Линекер о достижении Кейна: «Сочувствовать мне не нужно»
Все новости
Рекомендуем