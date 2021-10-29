Ловрен - о невызове Дзюбы: «Для Хорватии это великолепно, пусть прибережёт голы для соперников «Зенита»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на невызов своего одноклубника по «Зениту» Артёма Дзюбы в национальную команду России на заключительные матчи квалификации чемпионата мира-2022.

«Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников «Зенита», - передает слова хорватского футболиста Sport24.

Сборные Хорватии и России борются за прямое попадание на мундиаль 2022 года, который состоится в Катаре. За два тура до завершения отборочного цикла подопечные Валерия Карпина опережают соперника на два балла.

Матч Хорватии против России состоится 14 ноября в Сплите.