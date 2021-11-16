​Сборная России показала кадры из раздевалки после матча с Хорватией

Сборная России не смогла завоевать прямой билет на чемпионат мира. Команде Валерия Карпина нужно было брать очки в Сплите, но она проиграла со счётом 0:1. Единственный гол в этом поединке был забит ближе к концовке – Фёдор Кудряшов неосторожно срезал мяч в свои ворота.

Пресс-служба российской сборной опубликовала видео на канале в YouTube, приоткрыв закулисье прошедшего матча. В ролике можно увидеть кадры из раздевалки после матча. Там стояла тишина, а Фёдор Кудряшов держался за голову.

Сборная России заняла второе место в группе и теперь будет бороться за билет на чемпионат мира в плей-офф в конце марта.