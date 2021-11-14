​Стало известно, кто не попал в заявку сборной России на игру с Хорватией

В воскресенье сборная России будет сражаться за прямой билет на чемпионат мира. Чтобы получить заветную путёвку, команде Валерия Карпина необходимо и достаточно не проиграть в гостях у Хорватии.

Валерий Карпин взял в Хорватию 25 футболистов. При этом в заявочный лист на игру можно внести 23 игроков. Согласно данным «Спорт-Экспресса», вне списка оказались защитник Максим Осипенко и полузащитник Ильзат Ахметов.

Портал LiveResult проведёт трансляцию матча Хорватия – Россия в текстовом формате. Не пропустите! Стартовый свисток прозвучит в пять часов вечера по московскому времени.