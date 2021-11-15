Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от хорватов и шансах сборной России на попадание на чемпионат мира в Катар.

- Поражение от хорватов закономерно, или нам просто не повезло с автоголом?

- У нас не было игры. Единственное, что мы могли, – это отбиться, но не получилось. Вышли, как будто у руля был Черчесов. Судя по игре, впереди мы вообще ничего не создали. Значит, изначально ставка была на то, чтобы отбиться и не позволить ничего создать сопернику. А Хорватия вышла, как на последний бой. Несмотря на погоду, хозяева хорошо двигались, что-то создавали, какие-то моменты имели. Но удачно играл Сафонов. Погода позволяла больше разрушать, чем создавать. Но хорваты что-то пытались даже в этой ситуации. В отличие от нас. Середина поля вообще у нас не двигалась, была закрыта. Если кто-то из защитников получал мяч, то движения в среднюю линию вообще не было, никакой игры на созидание. За весь матч у нас было два – три выхода из обороны и все. Вышли какие-то испуганные, зажатые. До матча было опасение, что мы такие встречи не можем играть в силу своего менталитета и психологии. Даже судья нормально отработал и не мешал нам, как это нередко бывало. Все было в наших руках. Если бы играли смелее, хотя бы мяч держали, но даже этого мы не могли сделать. Просто отбивались. Беда пришла, откуда не ждали. Хорваты создавали давление, что-то пытались сделать хотя бы навесами. А в такую погоду любой рикошет, любой скользкий мяч чреват. Получилось так, что попали в ногу Кудряшову, и от него залетело.

- Снова нас устраивала ничья, и снова мы проиграли. Какой-то злой рок?

- Это несчастный случай. Но когда всю игру обороняешься и ничего не можешь создать – это тяжело. Теперь предстоит сделать еще больше, потому что нам попадутся команды, что легче было вчера вничью сыграть, чем их одолеть.

- У вас нет ощущения схожести с 9 октября 1999 года?

- У нас какой-то менталитет непонятный. Не получается заставить ребят играть в тот футбол, в который они могут играть. Понятно, что поле было сложное, дождь и на первый план выходят морально-волевые качества, надо проявлять характер, отбирать мяч. Но не было страсти. Была боязнь совершить ошибку. Защитники старались быстрее ударить вперед, лишь бы подальше от ворот. На созидание мы почти не работали. Понятно, что было сложно, но хорваты же пытались. Трудно было смотреть матч. Мы практически не играли.

- Вы верите, что мы можем пробиться на чемпионат мира через стыки с такой игрой?

- Надо дождаться соперников. Судя по всему, нам будет сложно, если смотреть на тех, кто остался на втором месте.

- Скорее всего, список наших соперников по первому стыковому матчу будет выглядеть так: Уэльс, Чехия, Шотландия, Северная Македония, Австрия, Финляндия и возможно Турция. Кто был бы нам предпочтительнее?

- Нам будет трудно с любой командой, даже если достанется условная Финляндия. А уж на втором этапе вообще будет сложно.

- А дальше слепой жребий и возможно Португалия или Италия.

- О том и речь. Легче было ничью зацепить, если бы играли смелее. А сейчас придется через сито проходить.

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- Смолов с Головиным пропустят первые стыковые матчи. Это проблема для нас?

- Если судить по вчерашней игре, это не сыграет большой роли. Мы видели, когда Смолов был в порядке, он приносил пользу. Головин после болезни не набрал кондиции. Мы ждали, что он как-то себя проявит, возьмет на себя лидерство, но пока он не в форме. Может быть, другие себя проявят. Не думаю, что Карпин вернется к Дзюбе даже в этой ситуации.

- Ему проще Сергеева пригласить?

- Да. По вчерашней игре Дзюба все равно был бы не помощник. Его физические данные могли пригодиться, но у нас тактика была другой. Возможно, Сергеева снова вызовут.

- Агаларова могут позвать?

- Он хороший наконечник. Если игра буде складываться, то на замену есть смысл его выпустить. А так, он не участвует в командной игре.

- Как и Соболев?

- Соболев, как Дзюба. То играет, то нет. Пока ярко себя не проявляет.

- То есть, с форвардами у нас проблема?

- Да, вырисовывается проблема. Может быть, кто-то еще себя проявит.

- Россия будет сеянной и сыграет первый стык на своем поле. Второй матч тоже можем сыграть дома. Там будет жеребьевка. Насколько важно нам будет сыграть оба матча в России?

- Учитывая, что мы неважно играем в гостях, хотелось бы, чтобы мы эти матчи провели дома. Здесь и стены помогают. Возможно, нам помогут болельщики, если их допустят. Если бы мы вчера играли дома, то шансов было бы больше.

Елена Григорьевская