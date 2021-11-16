Сёмин высказался о возможной отставке Карпина

Прославленный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением насчет заявления Валерия Карпина о возможной отставке с поста наставника сборной России.

«Ничего об этом не думаю. Поддержку Карпину я уже выразил. Остальное - не ко мне», - цитирует специалиста «Спорт-экспресс».

Сборная России имела шанс выйти на чемпионат мира-2022 напрямую, однако упустила такую возможность, проиграв в решающем матче отбора Хорватии со счетом 0:1. Судьбу прямого билета на мундиаль решил автогол защитника Фёдора Кудряшова.

Теперь российской сборной предстоит выступить в стыковых играх. Соперник станет известен 26 ноября, когда пройдет жеребьевка.