Уткин назвал странными и нелогичными действия Кудряшова перед автоголом

Комментатор Василий Уткин задался вопросом о том, почему защитник сборной России Фёдор Кудряшов перед своим голевым ударом по воротам Матвея Сафонова не упал на газон.

Уткин в «Телеграме» отметил, что защитник травмировался перед ключевой атакой соперника, но в удобной для этого ситуации не стал ждать выхода врача на поле, а похромал в штрафную, где тут же стал антигероем дня.

Напомним, что сборная России проиграла хорватам в Сплите (0:1) и заняла второе место в своей группе, из-за чего будет вынуждена в марте играть стыковые матчи с серьезными командами. При жеребьевке первого матча плей-офф коллектив Валерия Карпина гарантированно будет в числе сеяных команд.