Гол Кудряшова вошёл в топ фейлов в истории сборной России: Фёдор, дважды Акинфеев и ещё три антигероя

В решающем матче за прямую путёвку на ЧМ-2022 сборная России уступила Хорватии (0:1). До 81-й минуты подопечные Карпина оберегали результат 0:0, который их удовлетворял, но на помощь «шашечным» пришёл Фёдор Кудряшов, отметившийся глупым голом в свои ворота. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных фейлах в истории сборной России.

Фёдор Кудряшов

2021 год, Хорватия – Россия (1:0)

Защитник «Ростова» мощно ворвался в список в тех, кто косячил за сборную. Единственная грубая ошибка подопечных Карпина завершилась голом в свои ворота. Балканцы сделали фланговую подачу, а Кудряшов нелепым касанием её замкнул. К тому моменту мяч уже пролетел всех хорватов и мог покинуть пределы штрафной площади, но Фёдор не дал ему это сделать. До автогола Хорватия давила, но Россия достойно отбивалась. Сафонов был великолепен, защитники подчищали в верховой борьбе, но даже они не ожидали такой подставы от партнёра.

Роман Зобнин

2021 год, Россия – Дания (1:4)

На групповой стадии Евро-2020 сборная России с треском проиграла датчанам. Сильнее всего облажался Роман Зобнин, отдавший неосмотрительную передачу назад. Получился роскошный пас на Юссуфа Поульсена, который реализовал выход один на один. Что интересно, Роман отдавал передачу с чужой половины поля в ту зону, где и близко не было партнёров. Ошибка случилась при счёте 0:1, что практически поставило крест на амбициях сборной России. После завершения матча на Зобнина набросились СМИ, которые захейтили его за большую зарплату (3,5 млн евро за сезон).

Фёдор Смолов

2018 год, Россия – Хорватия (2:2)

Ещё один российский футболист, который решил помочь хорватам. После ситуаций со Смоловым и Кудряшовым имя Фёдор – любимое для хорватов. В серии пенальти Смолов пробивал первым. Он решил исполнить паненку, но сделал это вяло – мяч попал прямо в голкипера Субашича. На домашнем чемпионате мира Россия прыгнула выше головы, но было обидно проигрывать 3:4 по пенальти таким вот образом. После матча болельщики захейтили Смолова.

Игорь Акинфеев

2017 год, Россия – Мексика (1:2)

Сборная России проводила ещё один домашний турнир – Кубок конфедераций. В последнем туре группового этапа подопечные Черчесова встречались с Мексикой. Шансы на выход в следующий раунд были, но при счёте 1:1 вратарь Игорь Акинфеев их закопал. Голкипер сборной России неудачно сыграл на выходе – не перехватил мяч, а вот Ирвинга Лосано едва не отправил в нокаут. Игорь неуверенно выходил из ворот и не придумал, как остановить высоко летящий мяч. Поднял ногу, но получился хай-кик. За мгновение до этого Лосано протолкнул мяч в пустые ворота.

Игорь Акинфеев

2014 год, Россия – Южная Корея (1:1)

На ЧМ-2014 сборная России попала в проходной квартет – Бельгия, Алжир и Южная Корея. Но выиграть не удалось ни одного матча, а проблемы начались с первого тура. Форвард Лин Кын Хо нанёс далеко не самый сложный удар с правого полуфланга, но мяч от перчаток Игоря приземлился за линией ворот. Россия в той группе набрала 2 очка и не вышла в плей-офф.

Александр Филимонов

1999 год, Россия – Украина (1:1)

Открыл коллекцию глупых ошибок Филимонов. Украина и Россия вели борьбу за путёвку на ЧЕ. Победитель матча получил бы первую позицию в группе, вне зависимости от результата матча Франция – Исландия. Сборная России выигрывала 1:0, но на 88-й минуте молодой форвард Андрей Шевченко сравнял счёт благодаря безумному фейлу Александра Филимонова. Шева набрасывал мяч в штрафную, но для вратаря это оказалось непосильной задачей и он зашвырнул мяч в собственные ворота. Данная ошибка позволила Украине занять второе место, а Россия финишировала на третьем.

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Владислав АВРАМЕНКО