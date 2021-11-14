Карпин: «Говорить, что поле помешало нам сыграть лучше, это не дело»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с хорватами (0:1) оценил атмосферу после матча и газон.

- Как себя чувствует Фёдор Кудряшов после обидного автогола? Как его поддержала команда?

- Естественно, расстроен. Поддержали понятно, могло случиться с каждым, любому игроку могло попасть в голову, плечо, в колено, куда угодно.

- Какая сейчас в целом в команде атмосфера после такого матча? Ожидали, что так просядет газон, как это повлияло?

- Какая может быть атмосфера после проигранного матча? Понятно, что все расстроены. По поводу поля - ожидали, как можно ожидать? Мы же не понимали, что дождь будет. Он лил весь первый тайм. В перерыве, видимо, еще больше лило, поэтому поле превратилось в лужи в какой-то промежуток. Но говорить, что поле помешало нам сыграть лучше, это не дело.

- В какой форме будет команда в марте?

- По поводу того, где и с кем играть, 26 числа будет жеребьевка, там все узнаем. По поводу того, насколько сложно? Настолько сложно, как сейчас. У нас сейчас играть сложно, потому что уже много матчей сыграли, а в марте сложно, потому что мало матчей сыграем. Когда их играть-то? Поэтому сложности были что сейчас, что будут в марте такие же.

- Особенно в первом тайме вы были недовольны розыгрышем мяча. Так ли это, чем именно были недовольны?

- Да, я был очень недоволен. Чем я был недоволен, я сказал в первом комментарии. Если мы не хотим получать мяч, когда он у нашего вратаря, вот этим я был недоволен.