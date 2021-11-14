​Фанатам сборной России запрещают ходить по городу перед игрой с Хорватией

В воскресенье вечером сборные Хорватии и России проведут решающий матч, в котором разыграют путёвку на чемпионат мира.

Журналист Игорь Рабинер в своём телеграм-канале поделился информацией от своего товарища. Тому из Сплита написал Эдуард Лапытов, который возглавляет клуб фанатов сборной России Russia Unites.

По словам Лапытова, фанатам сборной России запретили ходить по городу перед воскресным матчем.

«Нас из отеля никуда не пускают. Российским болельщикам запретили ходить по городу. Возмутительно! Экскурсию проводят с крыши», - передаёт слова болельщика Рабинер.

Напомним, что сборной России для выхода на чемпионат мира достаточно не проиграть Хорватии на выезде.

Матч Хорватия – Россия начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.