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Масалитин: «Надо отдать должное хорватам, они приложили максимум усилий» эксклюзив

14 Ноября 2021 • 23:52 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение сборной России от сборной Хорватии.

«Если коротко, не отбились. Конечно, если бы сыграли вничью, то можно было бы сказать, что отбились. Надо отдать должное хорватам, они приложили максимум усилий. Мы же играли только на разрушение, созиданий, комбинаций не было. Впереди ничего сообразить не получалось.

В средней линии наша сборная была малоподвижна. Из-за этого, всё преимущество было у хорватов. Фактически, наши могли пропустить уже примерно на 10-й минуте. Второй тайм начали сложно, Карпин оперативно вмешался в игру, перестроил схему, но, к сожалению, это не сработало. Понятно, что тяжело всю игру отбиваться, когда впереди ничего не создаешь. Ну и беда пришла откуда не ждали, автогол. Но скажем честно, хорваты заслужили этот выход», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Валерий Масалитин
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