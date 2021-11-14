Аршавин верит, что сборная России не проиграет Хорватии

Бывший футболист петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин порассуждал о решающем матче сборной России в отборочном цикле чемпионата мира. Подопечные Валерия Карпина попробуют отстоять первое место в гостевой встрече с Хорватией.

По словам Андрея, с хорватами будет совершенно другой футбол, нежели с киприотами. Он считает, что в составе будет много изменений. Аршавин не смог сделать прогноз на матч, но при этом выразил надежду, что команда сможет отстоять выход на чемпионат мира. Об этом Андрей рассказал на официальном канале сборной России в ютубе.

Матч Хорватия – Россия пройдет в Сплите сегодня, 14 ноября. Начало – 17:00 мск. В этой игре россиян устроит ничья.