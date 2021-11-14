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Чемпионат мира по футболу 2022

Аршавин верит, что сборная России не проиграет Хорватии

14 Ноября 2021 • 09:17 Комментировать (1)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.62 4.25 5.80
Через 4 ч. 28 мин.

Бывший футболист петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин порассуждал о решающем матче сборной России в отборочном цикле чемпионата мира. Подопечные Валерия Карпина попробуют отстоять первое место в гостевой встрече с Хорватией.

По словам Андрея, с хорватами будет совершенно другой футбол, нежели с киприотами. Он считает, что в составе будет много изменений. Аршавин не смог сделать прогноз на матч, но при этом выразил надежду, что команда сможет отстоять выход на чемпионат мира. Об этом Андрей рассказал на официальном канале сборной России в ютубе.

Матч Хорватия – Россия пройдет в Сплите сегодня, 14 ноября. Начало – 17:00 мск. В этой игре россиян устроит ничья.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id343572846
14 Ноября 2021 в 09:51
Будет тяжело россиянам, играя на победу ничья в запасе возможна...
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14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
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