Кудряшов закрыл комментарии в «Инстаграме»

Накануне сборная России могла гарантировать себе выход на чемпионат мира-2022, однако потерпела поражение в решающем матче от Хорватии (0:1) из-за неудачных действий Фёдора Кудряшова. Под занавес встречи защитник срезал мяч в свои ворота и лишил команду прямой путевки на мундиаль.

После этой оплошности 34-летний футболист закрыл комментарий к своим публикациям в иснтаграм-аккаунте. На игрока обрушились негативные реакции от недовольных болельщиков.

По итогам квалификационного турнира команда Валерия Карпина финишировала на втором месте и получила возможность сыграть в стыковых поединках за право выхода на мундиаль.