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Чемпионат мира по футболу 2022

Хорватия не может – Кудряшов поможет: сборная России проиграла в Сплите и не попала на ЧМ-2022 напрямую

14 Ноября 2021 • 18:54 Комментировать (8)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сразились сборные России и Хорватии.

Протокол игры  
Хорватия 1:0 РОССИЯ
(1:0) Кудряшов Фёдор 81'    
Грбич Иво Юранович Йосип   75' (Брекало Йосип (   75') Ловрен Деян Гвардиол Йошко Соса Борна Модрич Лука Брозович Марсело Пашалич Марио   75' (Ливайя Марко (   75') Влашич Никола   58' (Петкович Бруно (   58') Крамарич Андрей   86' (Станишич Йосип (   86') Перишич Иван
Запасные: Слуга Симон Вида Домагой Ливакович Доминик Чалета-Цар Дуе Оршич Мислав Баришич Борна Майер Ловро Якич Кристиян
Сафонов Матвей Караваев Вячеслав Дивеев Игорь Джикия Георгий Кудряшов Фёдор Фомин Даниил   80' (Глебов Данил (   80') Баринов Дмитрий Головин Александр   51'   56' (Чистяков Дмитрий (   56') Ионов Алексей   56' (Зобнин Роман (   56') Смолов Фёдор   55'   57' (Заболотный Антон (   57') Бакаев Зелимхан   78' (Мостовой Андрей (   78')
Запасные: Миранчук Алексей Ерохин Александр Сергеев Иван Гилерме Маринато Сутормин Алексей Круговой Данил Хайкин Никита
14 ноября. Стадион "Полюд" (Сплит).

 

Кульминация отбора на ЧМ-2022 нас встретила в Сплите. Сборная России красиво шла с Валерием Карпиным во главе. К матчу против Хорватии наша команда подошла с обалденной победной серией в пять матчей. С общим счетом 13:1 наша команда вынесла Кипр (дважды), Словакию, Словению и Мальту. Напрягал лишь класс соперников и натужность некоторых побед.

На цифрах все красиво, но игра оставляла вопросы. Тем более, что начал Карпин с 0:0 как раз против хорватов, в том матче сборная России была очень близка к поражению. Уровень сопротивления, конечно, дико отличался от игры с Кипром. Команда Карпина избрала ожидаемую тактику, отдав мяч и инициативу хозяевам поля. Хорваты ринулись добывать столь необходимую победу.

Отдохнувший состав сборной России (Джикия, Кудряшов, Караваев, Баринов и Бакаев вышли в старте) поначалу неплохо справлялся с прессингом хорватов. Да и хозяева не спешили включать максимальные скорости под проливным дождём. Первый удар в створ ворот сборной России случился на десятой минуте. Крамарич классно открылся между защитниками и головой кивнул точно в руки Сафонову. И продолжилась далее очень вязкая игра.

Дождь, конечно, помогал сборной России. Хорваты давили прямолинейно, а передачи по мокрому газону не давали результата. Забросы тоже вязли в обороне сборной России. Но были и тревожные минуты. Первый опасный момент создал Марцело Брозович, он взял подбор у дуги штрафной площади и классно приложился с лету - мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной.

Далее необычный розыгрыш углового предъявили нам Модрич и Пашалич. Лука покатил на Марио, а тот вдруг пробил с острого угла. Матвей Сафонов вновь потащил. Только стандарты помогали хорватам разжигать игру, первый тайм сборная России отстояла легко. Поле стадиона «Полюд» потихоньку превратилось в аквапарк. Баринов подкате сыграл, чуть не захлебнувшись в луже. А хорваты быстро создали момент: Пашалич перепрыгнул Дивеева и с близкого расстояния пробил головой, но Сафонов снова засейвил.

Хорваты серьёзно поддавили, и на исходе часа игрового времени Валерий Карпин перешёл на схему в три центральных защитника, сделав сразу тройную замену: Алексей Ионов, Александр Головин и Федор Смолов ушли, а появились Роман Зобнин, Антон Заболотный и Дмитрий Чистяков. Далич первым делом убрал экс-игрока ЦСКА. Вместо незаметного Влашича вышел Бруно Петкович.

Все сильнее становилось хорватское давление. Модрич сохранил мяч в окружении пяти защитников, покатил на Перишича, а тот продлил на Сосу. С навесом Борны справился Дивеев. Удалось и сборной России убежать в контратаку. Караваев бил-простреливал с правого угла вратарской, но Грбич спокойно парировал. Усталость и погода наложили свой отпечаток, в игре ничего не происходило, но гол всё-таки случился.

Борна Соса, конечно, неплохо навесил с левого фланга, однако никто из хорватов не замкнул, а на дальней штанге неуклюже сыграл Федор Кудряшов, коленом отправивший мяч под штангу – 1:0. Не устояла команда Карпина, проигравшая в Сплите и отправившая хорватов на чемпионат мира 2022. Сборную России ждут стыковые матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
14 Ноября 2021 в 19:07
Этот матч показал истинный уровень сб. России, пока что они не на элитной Европейской группе. Это факт но Россия - крепкий середняк Европы, они даже в топ-8-10 не входят. По матчу комментировать нечего, ну или нелепый гол Федора...
Santaclayss
14 Ноября 2021 в 19:05
Позорная игра всем стадом в защите. Унылый матч, унылая команда, унылый пудель, глупые валераверы. Никогда раньше такого не было - что нужна ничья, весь матч в обороне, в конце пропускаем. И вот опять.
Spirit
14 Ноября 2021 в 19:05
К сожалению, чуда не случилось. Поколение бездарей умудрилось само все обосрать. Слабая физика даже на таком поле сыграла против сборной! Все закономерно, наш ногомяч занимает достойное место в мировом футболе!
Don sangre
14 Ноября 2021 в 19:04
Девушки и женщины если планируете отдавать мальчика в футбол упаси вас Господь называть его Хведею. Оба Хведи уже помогли хорватам...
Хасанович Висэйт
14 Ноября 2021 в 19:03
Хорошо сыграли. Что правда то правда. Хорватия конечно ещё то дно. Но и погода, и поле, колхоз одним словом. Жаль потраченного времени. В этом матче было ужасным всё. Россия с такой игрой пройдёт стыки без проблем.
Andrey-Suvorov
14 Ноября 2021 в 19:00
Сами виноваты, взять этого дегенерата Кудряшова в команду!
только не мясо
14 Ноября 2021 в 18:59
Не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет...Спасибо сборная, что билась! Спасибо, что Мужики! Удачи в
стыковом раунде - с такой самоотдачей как сегодня - всё у Вас получится!)
779
14 Ноября 2021 в 18:59
Бросить камень в наших не поднимется рука. Отдали все силы и почти выстояли. Но почти...
Играли абсолютно на максимуме, собранно, ответственно. Сафонов тащил. Ни одного, кто выпадал бы из битвы. Всё складывалось к тому, чтобы чудо могло стать реальностью.
Блин, это карма за что то.
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окончен Мальта 0:6 Словакия
окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
окончен Словения 2:1 Кипр
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
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