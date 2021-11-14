Хорватия не может – Кудряшов поможет: сборная России проиграла в Сплите и не попала на ЧМ-2022 напрямую

В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сразились сборные России и Хорватии.

Кульминация отбора на ЧМ-2022 нас встретила в Сплите. Сборная России красиво шла с Валерием Карпиным во главе. К матчу против Хорватии наша команда подошла с обалденной победной серией в пять матчей. С общим счетом 13:1 наша команда вынесла Кипр (дважды), Словакию, Словению и Мальту. Напрягал лишь класс соперников и натужность некоторых побед.

На цифрах все красиво, но игра оставляла вопросы. Тем более, что начал Карпин с 0:0 как раз против хорватов, в том матче сборная России была очень близка к поражению. Уровень сопротивления, конечно, дико отличался от игры с Кипром. Команда Карпина избрала ожидаемую тактику, отдав мяч и инициативу хозяевам поля. Хорваты ринулись добывать столь необходимую победу.

Отдохнувший состав сборной России (Джикия, Кудряшов, Караваев, Баринов и Бакаев вышли в старте) поначалу неплохо справлялся с прессингом хорватов. Да и хозяева не спешили включать максимальные скорости под проливным дождём. Первый удар в створ ворот сборной России случился на десятой минуте. Крамарич классно открылся между защитниками и головой кивнул точно в руки Сафонову. И продолжилась далее очень вязкая игра.

Дождь, конечно, помогал сборной России. Хорваты давили прямолинейно, а передачи по мокрому газону не давали результата. Забросы тоже вязли в обороне сборной России. Но были и тревожные минуты. Первый опасный момент создал Марцело Брозович, он взял подбор у дуги штрафной площади и классно приложился с лету - мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной.

Далее необычный розыгрыш углового предъявили нам Модрич и Пашалич. Лука покатил на Марио, а тот вдруг пробил с острого угла. Матвей Сафонов вновь потащил. Только стандарты помогали хорватам разжигать игру, первый тайм сборная России отстояла легко. Поле стадиона «Полюд» потихоньку превратилось в аквапарк. Баринов подкате сыграл, чуть не захлебнувшись в луже. А хорваты быстро создали момент: Пашалич перепрыгнул Дивеева и с близкого расстояния пробил головой, но Сафонов снова засейвил.

Хорваты серьёзно поддавили, и на исходе часа игрового времени Валерий Карпин перешёл на схему в три центральных защитника, сделав сразу тройную замену: Алексей Ионов, Александр Головин и Федор Смолов ушли, а появились Роман Зобнин, Антон Заболотный и Дмитрий Чистяков. Далич первым делом убрал экс-игрока ЦСКА. Вместо незаметного Влашича вышел Бруно Петкович.

Все сильнее становилось хорватское давление. Модрич сохранил мяч в окружении пяти защитников, покатил на Перишича, а тот продлил на Сосу. С навесом Борны справился Дивеев. Удалось и сборной России убежать в контратаку. Караваев бил-простреливал с правого угла вратарской, но Грбич спокойно парировал. Усталость и погода наложили свой отпечаток, в игре ничего не происходило, но гол всё-таки случился.

Борна Соса, конечно, неплохо навесил с левого фланга, однако никто из хорватов не замкнул, а на дальней штанге неуклюже сыграл Федор Кудряшов, коленом отправивший мяч под штангу – 1:0. Не устояла команда Карпина, проигравшая в Сплите и отправившая хорватов на чемпионат мира 2022. Сборную России ждут стыковые матчи.