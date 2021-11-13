Булыкин: «Сборная России будет играть в Хорватии на максимальный результат»

Экс-нападающий амстердамского «Аякса» и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии поединка сборных Хорватии и России в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Поединок, в котором определится участник мундиаля, состоится 14 ноября в Сплите.

«Играть на ничью очень опасно. Ребята будут играть на максимальный результат. Если в конце будет ничья, ничего страшного. Я надеюсь на победу», - поведал Дмитрий в разговоре с журналистом «РБ Спорт».

Стартовый свисток в Сплите прозвучит в 17:00 по московскому времени. После девяти туров россияне опережают хорватов на два балла.