Карпин: «Поражение заслуженное, поэтому оно менее обидное»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча с хорватами (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Очень много перед игрой обсуждалось, самый ли это важный матч в вашей карьере. Стало ли это поражение самым обидным?

- В тренерской карьере? Я думаю, что да, но думаю, что оно и заслуженное.

- Как вы оцените свое эмоциональное состояние после такого обидного поражения сейчас? Есть объяснение, почему так получилось, или здесь от сборной России ничего не зависело?

- Естественно, зависело от нас. Оно обидное, может быть, но так как оно заслуженное, поэтому оно менее обидное. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все же забивают. Тогда обидно. А когда ни одного момента не создал, боишься, закрываешься от мяча, не хочешь никакую контригру навязывать с мячом, в конце концов, так и происходит.

- Почему не получалось играть в контригру? Дело исключительно в дожде, или дело в другом?

- Дождь был для двух команд. Поле особенно в начале второго тайма залило. Но в первом тайме не только можно, но и нужно было играть в футбол, хотеть получать мяч и хотеть хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча хоть чуть-чуть. Мы этого не сделали. Отсюда все проблемы.

- Это что-то из области психологии?

- 100%

- Во втором тайме перешли на игру в пять защитников. Не жалеете об том решении?

- Нет, абсолютно нет. Понятно было, что игра не поменялась бы, хорваты бы давили, а мы оборонялись. Плюс на таком поле был риск даже из-за какого-то отскока и рикошета пропустить, вышел Чистяков.

- Последняя замена, Глебов вышел на поле. Не жалеете, что так рано сделали пятую замену? Потому что и Кудряшов доигрывал с травмой, и нужно было атаковать?

- Надо было атаковать с первых минут, а не на последних минутах, когда Кудряшов получил травму. Сказать, что если бы был еще один игрок вместо Кудряшова, то мы что-то там бы сыграли как-то по-другому, думаю, вряд ли.

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- Подтвердите или нет, что в случае попадания сборной России в стыки ваш контракт автоматически продлевается?

- Ну да, вы же сказали, что автоматически продлевается.