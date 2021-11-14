На матч с Хорватией в Сплит отправились 400 российских болельщиков

В воскресенье, 14-го ноября, на сборную России ожидает заключительный и главный матч года – национальная команда под руководством Валерия Карпина попробует не пустить Хорватию на первое место в отборочной группе на чемпионат мира, тем самым добыв себе прямую путевку в финальную часть турнира.

Поединок будет проходить на выезде, в Сплите. Официальный сайт РФС опубликовал информацию по поводу того, сколько российских болельщиков ожидается в «день икс» на стадионе в Хорватии. Согласно предоставленным данным, на трибунах местной арены будут присутствовать около 400 фанатов, поддерживающих гостевую команду.

Стартовый свисток противостояния прозвучит в 17:00 по московскому времени, а на сайте Liversult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.