​Малафеев: «Ожидать успеха России в Хорватии просто на волне патриотизма – нелогично»

Вячеслав Малафеев, который в своё время выступал за сборную России, поделился мыслями перед игрой команды против Хорватии.

Напомним, что сборной России для прямого попадания на чемпионат мира достаточно не проиграть Хорватии на её поле.

«Соперник очень серьезный, и ожидать положительного результата просто на позитивной волне и патриотизме – нелогично», - высказался Малафеев для sport24.

Малафеев также отметил, что успех России в гостях у Хорватии он оценил бы как выдающийся и неочевидный результат.

Поединок между сборными Хорватии и России стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.