Червиченко: Если Россия забьёт Хорватии, тогда всё будет идеально

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление сборной России в матче против Кипра, в котором подопечным Валерия Карпина удалось отметиться в воротах соперника шестью безответными мячами.

Экс-чиновник заявил, что до 50-й минуты встречи был «валидол». По его словам, все решил второй гол, который и раскрепостил российских футболистов.

Также Червиченко поговорил о шансах удержать первую строчку в группе в очном противостоянии с хорватами. «Если наши смогут хорошо сыграть и забить, тогда все будет идеально. Тогда нерв у сборной Хорватии оголится, и уже можно ловить их», - спрогнозировал эксперт в интервью Rusfootball.info.

Матч с главным конкурентом Россия проведет в воскресенье на выезде, в городе Сплит.