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Червиченко: Если Россия забьёт Хорватии, тогда всё будет идеально

12 Ноября 2021 • 09:10 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.63 4.00 5.55
14.11 17:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление сборной России в матче против Кипра, в котором подопечным Валерия Карпина удалось отметиться в воротах соперника шестью безответными мячами.

Экс-чиновник заявил, что до 50-й минуты встречи был «валидол». По его словам, все решил второй гол, который и раскрепостил российских футболистов.

Также Червиченко поговорил о шансах удержать первую строчку в группе в очном противостоянии с хорватами. «Если наши смогут хорошо сыграть и забить, тогда все будет идеально. Тогда нерв у сборной Хорватии оголится, и уже можно ловить их», - спрогнозировал эксперт в интервью Rusfootball.info.

Матч с главным конкурентом Россия проведет в воскресенье на выезде, в городе Сплит.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Червиченко
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