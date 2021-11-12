Комбаров высказался о матче Хорватия - Россия

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от встречи национальной команды с Хорватией в заключительном туре групповой стадии отбора ЧМ-2022.

«Этот матч будет как финал. Нам надо будет отстаивать результат. Чтобы выйти на ЧМ достаточно сыграть вничью», - передает слова Дмитрия «Спорт-экспресс».

Перед решающим матчем Россия опережает Хорватию на два очка.

Поединок состоится в Сплите в воскресенье, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.