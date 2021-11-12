Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 314 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Комбаров высказался о матче Хорватия - Россия

12 Ноября 2021 • 13:26 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 6.00
14.11 17:00

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от встречи национальной команды с Хорватией в заключительном туре групповой стадии отбора ЧМ-2022.

«Этот матч будет как финал. Нам надо будет отстаивать результат. Чтобы выйти на ЧМ достаточно сыграть вничью», - передает слова Дмитрия «Спорт-экспресс».

Перед решающим матчем Россия опережает Хорватию на два очка.

Поединок состоится в Сплите в воскресенье, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Дмитрий Комбаров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
14:39 · Чемпионат мира 2022
​В РФС объяснили уход части фанатов с матча Россия – Кипр
14:19 · Чемпионат мира 2022
​Назначены судьи на решающий матч сборной России в Хорватии 2
13:34 · Чемпионат мира 2022
Наставник Хорватии Далич: «Я думал, что россияне где-то оступятся» 4
13:26 · Чемпионат мира 2022
Комбаров высказался о матче Хорватия - Россия
13:18 · Чемпионат мира 2022
«Кошмар для комментатора»: Шесть игроков с одинаковой фамилией появились в стартовом составе сборной Вьетнама, ещё двое вышли на замену
13:01 · Чемпионат мира 2022
Российский арбитр Сергей Иванов получил назначение на матч отбора к чемпионату мира
12:22 · Чемпионат мира 2022
Мюллер: «У Германии не было сильных конкурентов в отборе ЧМ-2022»
12:22 · Чемпионат мира 2022
17-летний Гави отметился 100% точностью передач в матче сборной Испании
11:57 · Чемпионат мира 2022
Малафеев назвал три аспекта, которые повлияли на плохой первый тайм в исполнении сборной России против Кипра 1
11:53 · Чемпионат мира 2022
Сутормин: «Нужно показать свой максимум в матче с Хорватией»
11:35 · Чемпионат мира 2022
Карпин повторил рекорд Садырина в сборной России 5
10:46 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Понимаем, что у нас есть преимущество над Швейцарией» 1
10:39 · Чемпионат мира 2022
Сутормин высказался о разгромной победе над Кипром
09:43 · Чемпионат мира 2022
Сантуш назвал ничью сборной Португалии с Ирландией хорошим результатом
09:19 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике: «В матче со Швецией будет настоящий ад»
Все новости
Рекомендуем