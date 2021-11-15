Депутат Госдумы: «Не надо ставить крест на сборной России, шансы есть»

Светлана Журова, которая является депутатом Госдумы, поделилась своим мнением о матче сборных Хорватии и России (1:0) в заключительном туре группового раунда отбора чемпионата мира-2022. Подопечные Валерия Карпина потерпели минимальное поражение из-за автогола защитника Фёдора Кудряшова в конце встречи.

«Рассчитывала на ничью, но досадная оплошность привела к голу. Финальная черта не подведена, шансы есть. Не надо ставить крест на сборной», - поведала Журова в беседе с журналистом News.ru.

Таким образом, напрямую из этой группы вышла Хорватия. Россию ждут стыковые матчи.