​У фанатов, привитых «Спутником», не будет проблем с посещением матча Хорватия – Россия

Комментатор Тимур Журавель несколько часов назад написал в социальных сетях, что на матч Хорватия – Россия не пустят людей, которые привиты «Спутником V». По словам Журавеля, утром в УЕФА сообщили, что инициатива по «обмену» документа о вакцинации «Спутником» на европейский COVID-сертификат была отменена.

Тем не менее, после нескольких звонков РФС вопрос решился. Болельщики, которые привиты «Спутником», смогут получить европейский COVID-сертификат и пройти на стадион в Сплите. Об этом сообщает тот же Тимур Журавель.

Матч Россия – Хорватия стартует 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Чтобы выйти на чемпионат мира, команде Валерия Карпина достаточно не проиграть.