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Чемпионат мира по футболу 2022

Губерниев: «Если Карпин захочет уйти, не надо уговаривать его остаться»

16 Ноября 2021 • 08:11 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчет возможного ухода Валерия Карпина с поста рулевого национальной сборной России. Сборная не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.

В интервью «Спорт-экспрессу» Губерниев заявил, что тренеру нельзя бросать подопечных на полпути. По мнению Дмитрия, сейчас нет более достойной кандидатуры на место наставника национальной команды.

При этом комментатор отметил, что не стоит уговаривать Карпина остаться, если он все же решит уйти.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии (0:1) в решающем матче квалификации. Команда Карпина проиграла из-за автогола Фёдора Кудряшова.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дмитрий Губерниев
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