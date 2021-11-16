Губерниев: «Если Карпин захочет уйти, не надо уговаривать его остаться»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчет возможного ухода Валерия Карпина с поста рулевого национальной сборной России. Сборная не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.

В интервью «Спорт-экспрессу» Губерниев заявил, что тренеру нельзя бросать подопечных на полпути. По мнению Дмитрия, сейчас нет более достойной кандидатуры на место наставника национальной команды.

При этом комментатор отметил, что не стоит уговаривать Карпина остаться, если он все же решит уйти.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии (0:1) в решающем матче квалификации. Команда Карпина проиграла из-за автогола Фёдора Кудряшова.