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Карпин считает, что через 10 лет в российском футболе ничего не изменится, если не будут предприняты меры

15 Ноября 2021 • 20:24 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

В своем интервью на ютуб-канале «Коммент-шоу» Валерий Карпин пожаловался на систему развития футбола в стране. На вопрос о том, стоит ли болельщикам ждать прогресса в ближайшие несколько лет, он ответил, что все будет зависеть от предпринятых мер.

«Если будет идти, как идет, то и через 10 лет ничего не будет. Начиная с детско-юношеского футбола, про это говорят», - прокомментировал ситуацию главный тренер национальной команды.

Также Карпин отметил, что дальнейшее развитие молодых игроков зависит от них самих. По его словам, каждое поколение могло похвастаться перспективными футболистами, но судьба каждого из них развилась по-разному.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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