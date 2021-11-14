Ловчев ушёл из студии «Матч Премьер»: «Да чё тут у вас сидеть дурдом смотреть»

Телеканал «Матч Премьер» традиционно устраивает лайв-обсуждение событий матчей сборной России в квалификационном турнире чемпионата мира. Сегодняшняя студия получилась скандальной. В перерыве игры Хорватия - Россия приглашенный эксперт Евгений Ловчев поднялся со своего места, снял петличку со словами «Да чё тут у вас сидеть дурдом смотреть?» и ушёл из студии.

На своих местах остались сотрудники «Матч ТВ» Сергей Дурасов и Константин Генич. Место Ловчева в итоге занял еще один комментатор Дмитрий Шнякин.

Напомним, что в начале второго тайма матча в Сплите между сборными Хорватии и России на табло горят нули.