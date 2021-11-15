Кавазашвили: «Сафонов сейчас один из лучших вратарей Европы»

Ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил игру голкипера Матвея Сафонова во вчерашнем поединке против Хорватии в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022. По мнению эксперта, 22-летний вратарь «Краснодара» уже сейчас является одним из лучших голкиперов Европы.

«Это бесспорно большая похвала с моей стороны, но он ее заслужил. Видно, как сильно прогрессирует», - приводит слова ветерана Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России потерпела неудачу в Хорватии со счетом 0:1. Судьбу встречи решил автогол защитника Фёдора Кудряшова, забитый в концовке матча.