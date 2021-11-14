​Широков оценил шансы сборной России на успех в Хорватии в процентах

Экс-игрок российской сборной Роман Широков оценил шансы команды добиться успеха в Хорватии.

Как известно, сборной России достаточно набрать одно очко в гостевом матче против Хорватии, чтобы выйти на чемпионат мира.

Широков в комментарии для sport24 оценил шансы так: 60% против 40% в пользу Хорватии. Известный в прошлом футболист считает, что хорваты будут атаковать, а россияне играть на удержание нужного для себя результата.

Сборные Хорватии и России начнут битву в Сплите в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.