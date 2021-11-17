Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о шансах сборной России попасть на чемпионат мира в Катаре через стыковые матчи.

- Определились все команды, которые будут участвовать в стыках. Кто из сильной группы сеянных нам был бы предпочтительнее?

- Нам сейчас без разницы, с кем играть. У нас таких слабых футболистов никогда не было. Просто какие-то деревянные солдатики бегают по полю и передают друг другу мяч. Обыграть никого они не могут. Стыдно смотреть на них. Но что делать? Играть все равно придется. На везение уже рассчитывать нечего. Бывает, конечно, в футболе фарт, но все равно нужно показывать зрелую, самобытную игру. Если нет техники - надо компенсировать это физикой.

- Возвращаясь к соперникам, разве мы не можем обыграть Уэльс, например?

- Да со всеми можно играть. Абсолютно. Но нужно грамотно играть, распределить свои усилия.

- Может просто играть смелее?

- Нет. Это невозможно. Смелостью одной здесь не возьмешь.

- А как же наша молодежка, которая вчера обыграла Испанию, показав очень приличный смелый футбол? Она может, а взрослые нет?

- Пока это молодежка. Пока пацаны играют в футбол. Но как только доходит до определенного возраста, все заканчивается. У мужиков по-другому все бывает. Они воспринимают все по-другому. Они борются за свои места в командах, чтобы получать деньги. Им уже ничего не надо. Но так невозможно. Надо впахивать, чтобы зарабатывать деньги. Надо менять ценовую политику. Нельзя платить футболистам такие большие зарплаты.

- Если возвращаться к стыкам, первый матч у нас будет с командами из несеянной группы. Здесь нам может достаться Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия. С кем лучше сыграть?

- Все сборные будут биться. Все сложные соперники. Команда играет так, как позволяет противник. Поэтому трудно выбирать кто лучше, а кто хуже. Возможно, с Македонией было бы играть более предпочтительно. Если она дрогнет. Но это вряд ли. Польша - очень упертая команда. Тем более, она на Россию злая, поэтому будет хорошо мобилизованная. С австрийцами можно играть. Они как-то поинертнее. Долго раскачиваются. Но все зависит от нашей команды. А она в себе не уверена. Какая может быть уверенность, если ребята отдают пасы только поперек и назад? Нельзя так играть в футбол. Нужно брать на себя инициативу, обыгрывать противника, стремиться вперед, к воротам. Надеяться на штрафные и угловые нельзя. Такой вариант не пойдет.

- Вас настолько разочаровал матч с хорватами, или в целом игра сборной при Карпине не нравится?

- Не было у нас никакой игры. Все на везении. Мы просто удачно играли, и никто об этом не говорит. Все кричат, что мы больше владели мячом. А зачем владеть мячом, если ты не доводишь его до штрафной и не забиваешь? Давайте тогда без ворот играть. Зачем они нужны? Кто больше мячом владел, тот и выиграет. Ни одного удара по воротам не надо делать.

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- Но мы же не просто владели мячом, а побеждали при Карпине.

- Потому что нам фартило. А так ничего интересного мы не показывали.

- В стыках мы будем фаворитами хотя бы против какого-то соперника?

- Можем одну игры провести на удачу, выиграть. И то за счет своего поля. А во второй противник будет сильнее. Вот достанется нам Португалия, и как против нее играть, если там одни виртуозы? У них мяч не отскакивает как от стенки, как от наших.

- Но Сербия же у них выиграла.

- Так тоже бывает. Мы тоже могли выиграть у хорватов на этом безобразном поле. Нам повезло, что оно было, как болото. А то нам бы забили два-три мяча. Был шанс у нас и на ничью, и сейчас все бы кричали «Ура».

- Вы не верите, что мы можем пробиться на чемпионат мира через стыки?

- Нет. С таким составом не верю. Все говорили: «Головин»! А что он показал? Он в клубе не играет. Значит, не надо его ставить. Или Миранчук. Тоже никакой. Он в «Аталанте» сидит на лавке. А их с Головиным выпускают в стартовом составе сборной. Или Кудряшов. Он тоже в Турции в запасе сидит в какой-то поганой команде. Надо своих ставить, из РПЛ.

- Вы исключаете, что Карпин может уйти из сборной перед стыками?

- Раз он сделал такое заявление, значит, команда в него не будет верить. Думать он будет, видите ли. Мыслитель нашелся. Как же сборная может в такого тренера поверить, ели он делает подобные заявления?

Елена Григорьевская