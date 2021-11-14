​Джикия – капитан сборной России на решающий матч против Хорватии

Как и ожидалось, капитаном сборной России в матче против Хорватии будет защитник Георгий Джикия. Накануне он общался с журналистами на пресс-конференции вместе с Валерием Карпиным.

Стоит сказать, что после назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России капитаном команды является игрок, который выступает на пресс-конференции перед матчем. Джикия при Карпине уже выводил сборную на поле с повязкой. Было это в первый день осени, когда россияне принимали хорватов дома. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Матч сборных Хорватии и России стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

Сборной России для выхода на чемпионат мира достаточно не проиграть на поле Хорватии.