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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер Хорватии Далич: «Россия будет играть настолько хорошо, насколько мы им позволим»

13 Ноября 2021 • 17:17 Комментировать (1)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 5.50
Через 21 ч. 9 мин.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Россией, в котором будет решаться судьба прямой путевки на чемпионат мира в Катаре. Как оказалось, специалист уверен в превосходстве своей команды над россиянами, поэтому верит в победу «клетчатых».

«Уважаем соперника, но мы фавориты. Мне кажется, что они попробуют противопоставить нам атакующий футбол. Но, Россия будет играть настолько хорошо, насколько мы им позволим. Тем более, все наши игроки полностью здоровы и готовы помочь по ходу поединка. И не забывайте, что игра состоится под аккомпанемент горячей публики в Сплите (прим. – город, где пройдет встреча)», - рассказал Далич на предматчевой пресс-конференции.  

Противостояние запланирована на воскресенье, 14-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. 

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Сборная России Сборная Хорватии Златко Далич
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Александров Сергей
13 Ноября 2021 в 19:08
обкурился или еще в 2018м живешь? Обычная сборная которую надо перешагнуть и все! При желании мы и ЧМ Французов во Франции нагнули первые и эта вам не вшивая Хорватия.
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13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
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