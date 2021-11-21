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Пономарёв: «Если Карпин такое заявление сделал, то ему надо было уходить» эксклюзив

21 Ноября 2021 • 19:39 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Бывший футболист СССР Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин продолжит работу со сборной России.

«Нельзя было ему говорить, что ему надо подумать. Нельзя говорить такие вещи. Видите ли, у него плохое настроение после игры. Никому такое говорить нельзя, в себе можно держать только. А он преподнес это на общее обозрение. Теперь же ребята не будут верить в него. Как они будут работать с ним, когда он сказал, что будет думать, останется в сборной или нет? Он же не какой-то великий тренер, чтобы его уговаривать.

Его позиция была очень неправильной. Не знаю, как он будет работать с этим коллективом. Судя по его словам, он сомневается в этих игроках. Теперь будет тяжело настраиваться на игру. Считаю, что если он такое заявление сделал, то ему надо было уходить. Он теперь пошёл на попятную, посмотрим. Не очень понимаю его позицию», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Владимир Пономарёв
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