​Радимов – Карпину: «Выше голову, ты чемпион»

Владислав Радимов, который в своё время выступал за сборную России, посредством своей странички в «Инстаграме» обратился к главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

Напомним, российская сборная не смогла завоевать прямой билет на чемпионат мира, проиграв Хорватии в воскресенье.

«Справитесь! Выше голову! Ты чемпион!» - написал Радимов в «сториз», разместив там фотографию Карпина.

В конце марта сборная России сыграет в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Жеребьёвка плей-офф состоится 26 ноября. 9 из 12 участников так называемых стыковых игр уже известны.