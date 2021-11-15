​Генич дал понять, что эмоциональный уход Ловчева из студии «Матч ТВ» был постановочным

В воскресенье Евгений Ловчев смотрел матч Хорватия – Россия в студии «Матч ТВ». В какой-то момент ветеран раскритиковал российскую сборную и российский футбол в целом, после чего встал и ушёл из студии, сказав, что не хочет «смотреть дурдом».
Один из ведущих эфира Константин Генич дал понять, что эмоциональный уход Евгения Ловчева был постановочным.
«Неужели кто-то правда поверил, что Ловчев психанул и на эмоциях ушёл из студии?» - написал Генич на своей страничке в «Твиттере».
В комментариях некоторые фанаты атаковали Генича, считая, что комментатор начинает оправдываться. Эти болельщики увидели в словах и действиях Ловчева искренний порыв.
«Серафимыч взял народную любовь, канал хайпанул, мы с Дурасом очередную порцию ***** [фекалий] получили. Как и договаривались», - ответил Генич одному из фанатов.
То что сейчас происходит уже просто за гранью добра и зла. Это хуже чем Дом 2
"Арустамян признался, что ехал на разговор с футболистом, а оказался «соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна». Экс-комментатор «Матч ТВ» заявил, что не может поступиться своими принципами, и именно поэтому он решился на увольнение."