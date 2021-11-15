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​Генич дал понять, что эмоциональный уход Ловчева из студии «Матч ТВ» был постановочным

15 Ноября 2021 • 11:17 Комментировать (11)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

В воскресенье Евгений Ловчев смотрел матч Хорватия – Россия в студии «Матч ТВ». В какой-то момент ветеран раскритиковал российскую сборную и российский футбол в целом, после чего встал и ушёл из студии, сказав, что не хочет «смотреть дурдом».

Один из ведущих эфира Константин Генич дал понять, что эмоциональный уход Евгения Ловчева был постановочным.

«Неужели кто-то правда поверил, что Ловчев психанул и на эмоциях ушёл из студии?» - написал Генич на своей страничке в «Твиттере».

В комментариях некоторые фанаты атаковали Генича, считая, что комментатор начинает оправдываться. Эти болельщики увидели в словах и действиях Ловчева искренний порыв.

«Серафимыч взял народную любовь, канал хайпанул, мы с Дурасом очередную порцию ***** [фекалий] получили. Как и договаривались», - ответил Генич одному из фанатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Ловчев Константин Генич
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
15 Ноября 2021 в 13:01
Наследие дорогой Тиночки. Что вы хотите?
Don sangre
15 Ноября 2021 в 12:54
Не знаю не знаю., но Ловчев у меня давно на подозрение. Зачем его приглашают на матч ТВ всегда? Что мало достойных футболистов прошлого? Но нет зовут его. . Мне кажется, то это как в классическом боевике - есть классический герой и есть злодей,
Sierge
15 Ноября 2021 в 12:07
Матч Тв скатывается в днище лютое.)
Don sangre
15 Ноября 2021 в 12:58
Он давно там. Ты только сейчас заметил?Из экспертов вызывает доверие только Рашид Рахимов.
Nicholais
15 Ноября 2021 в 13:14
У меня нет - я слушал после матча с Кипром Губера, и Чердака с Рахимовым, и он на голубом глазу говорил, что верит в то, что Хорватия может потерять очки с Мальтой))) Ну это как-то... Наивно))) Ну и эмоции у всех в студии - реально очень наигранные. Смотришь и думаешь: "Вы что, серьёзно? Мдаа, а вроде взрослые люди..."
Sierge
15 Ноября 2021 в 13:18
Еще нравится Калина - он хоть спокойный.
То что сейчас происходит уже просто за гранью добра и зла. Это хуже чем Дом 2
AndrewS
15 Ноября 2021 в 11:50
Отмазки первоклассника! Если во время прямого эфира приглашённый гость или эксперт уходит из студии - он получает "волчий билет", и его больше никогда и никуда не зовут. Потому что такой человек ставит эфир под угрозу срыва. А тут получилось так, что все довольны. Но заранее о таком договаривались очень вряд ли! А куда же они без Ловчева и его "правды-матки"?! Созвонились потом: - Серафимыч, ты чё?! Тебя ж теперь уволят, доход потеряешь! Давай скажем, что так и было задумано!.. Если бы было по-другому, Генич бы сидел и помалкивал, такие "фишки" не продают ни до ни после!
Nicholais
15 Ноября 2021 в 12:51
А я верю, что постановка. Там такие персонажи сидят в студии и такую ... эээ ... эрунду нести готовы, что я не верю, что всё всерьёз. Бабосы не пахнут. Поэтому-то некоторые комментаторы, которые НЕ хотят принимать участие в том шапито, потихоньку оттуда сливаются.
Don sangre
15 Ноября 2021 в 12:55
Согласен. Казанский ушёл осенью.
Nicholais
15 Ноября 2021 в 13:10
И чуть раньше Арустамян после интервью с Мамаевым
"Арустамян признался, что ехал на разговор с футболистом, а оказался «соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна». Экс-комментатор «Матч ТВ» заявил, что не может поступиться своими принципами, и именно поэтому он решился на увольнение."
Tavadi
15 Ноября 2021 в 11:41
тебе генич от говна за жизнь не отмыться
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