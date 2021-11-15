​Ловчев высказался о скандальном уходе из эфира «Матч ТВ»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в воскресенье покинул стадию «Матч ТВ» прямо во время эфира. Он сказал, что не хочет смотреть «этот дурдом», предварительно подвергнув критике российский футбол.

Комментатор Константин Генич, который был ведущим эфира, намекнул на то, что это была лишь постановка. Сам Ловчев давать прямой ответ на этот вопрос не стал, но при этом дал понять, что ни о какой постановке речь не шла.

«Люди меня знают. И я не собираюсь объяснять - постановочное или не постановочное. Не опущусь до этого уровня. Если вы задаете такой вопрос - значит вы меня не знаете», - высказался Ловчев, чьи слова передаёт на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная Хорватии обыграла Россию со счётом 1:0 и завоевала прямой билет на чемпионат мира. Команда Валерия Карпина за 90 минут ни разу не пробила в створ ворот соперника.