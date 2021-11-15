Главный тренер «Спартака» Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022

В воскресенье, 14 ноября, состоялись поединки отборочного этапа чемпионата мира-2022. Наставник московского «Спартака» Руй Витория отреагировал на неудачи сборных России и Португалии в решающих встречах. Подопечные Карпина уступили на выезде Хорватии (0:1), а пиренейцы на своем поле сенсационно проиграли сербам (1:2).

В своем инстаграм-аккаунте специалист пожелал удачи России и Португалии в стыковых матчах. Витория надеется, что обе сборные выйдут на чемпионат мира.

Напомним, что стыковые игры состоятся в марте следующего года. Жеребьевка пройдет в конце текущего месяца.