Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 342 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Деменко: Если бы не ливень, хорваты расскатали бы сборную России эксклюзив

14 Ноября 2021 • 20:27 Комментировать (7)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча отборочного раунда чемпионата мира - 2022 с Хорватией.

- Какие впечатления произвел матч?

- Хорватия лучше выглядела, но наши ребята старалась, бились, показывали характер в таких погодных условиях. Пропустили очень обидный гол. Кудряшов схватился за ногу, и после этого такой момент. Если брать объективно, конечно, соперник был сильнее.

- Как оцените автогол Кудряшова? Вам не кажется, что его надо было раньше менять?

- Он не просил замену, и не было такого, чтобы шли моменты с флангов, которые требовали внесения коррективов. Хотя был эпизод, когда произошел навес с этого фланга, и Сафонову пришлось спасать. Может и стоило заменить Кудряшова, но легко рассуждать задним числом. Меня больше удивило, почему не выпустили Ерохина, который до этого забивал. Уверен, что он помог бы в каких-то моментах. Но тут тренер сам принимает решения о заменах. Он видит игру.

- Как вам показалось, наша команда вышла играть на ничью?

- Не сказал бы. Просто хорваты начали быстро перестраиваться. Первые пять минут мы что-то попытались сделать, а потом вообще ничего. Шансов забить не было, поэтому стали думать о ничьей. Ребята понимали все эти моменты, поэтому все так и происходило.  

- Вам не кажется, что по такому полю у хорватов было крайне мало шансов забить?

- У Хорватии были моменты, но здорово сыграл Сафонов. Он хорошо держал позицию, видел ситуацию. Но хорваты просто сильнее. Даже в таких условиях они играли спокойно, ждали шанса. Да, мы могли в концовке отстоять ничью, но все равно соперник нас переигрывал.

- Такая погода больше кому была на руку?

- Для оборонительных действий она  лучше. Хорватам было сложнее.

- То есть, без ливня нас хорваты раскатали бы?

- Конечно. Они выше классом.

Реклама


- Это была самая тяжелая игра в этом отборе?

- Однозначно. Ребята бились, старались, но видите, как произошло. Я понимаю, что Карпин поменял Головина. Но вот почему он не выпустил высокого Ерохина, который забивает, мне сложно предположить. У каждого тренера свое видение. А Заболотного он выпустил правильно. Надо было создавать борьбу, искать моменты.

- Что теперь думаете о стыках?

- Надо посмотреть, как нам попадется, а уже потом рассуждать.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (7)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
14 Ноября 2021 в 21:33
ай.. он прав про ливень 10016.. )))
JUMPER
14 Ноября 2021 в 21:33
ай...чо тута усе расуждають пра фабержэ...)))хрупки..тугия..густыя...))) тута дела в другом..вырасшывать нада сваих мошных фуцбалистаф..шоп ни каво ни баялися...))) а пака их ни будит..так и будим у энтих калчиногих фабержэ мерить..шупать..да пад микраскопам их разглядавать...)))
ATAMAN
14 Ноября 2021 в 21:20
У наших футболистов яйца может и есть,но хрупкие такие,мягкие как у молодых несушек.Кальция не хватает.
ATAMAN
14 Ноября 2021 в 21:17
Если бы бабушка имела яйца,она была бы дедушкой!
Таких знатоков в футбол не подпускать.Если бы не случайность у Кудряшова все бы бла бла бла гавно на лопате.А такто да...Валерий виновен.А чо проиграли Точняк виновен.
Nе gustа
14 Ноября 2021 в 21:05
если бы были у милки иаица была бы не милка а милок
Милка
14 Ноября 2021 в 21:12
Та то ладно. Вот если бы были у матрёшки не густы яйца))))
Nе gustа
14 Ноября 2021 в 22:58
та а шо с пятого аккаунта забыла себя плюсануть?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Словения 2:1 Кипр
окончен Мальта 0:6 Словакия
окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
окончен Лихтенштейн 0:2 Румыния
окончен Армения 1:4 Германия
окончен Северная Македония 3:1 Исландия
Идет 18 минута Люксембург 0:0 Ирландия 4.6 3.55 1.85
Идет 17 минута Испания 0:0 Швеция 1.36 4.9 9.8
Идет 18 минута Греция 0:0 Косово 1.7 3.75 5.4
Идет 17 минута Португалия 1:0 Сербия 1.33 5.4 10
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия 60 35 1.01
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария 1.19 7.2 17
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Ноября
22:53 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Вопрос не в том, сколько мы забьём Северной Ирландии, а как мы сыграем»
22:43 · Чемпионат мира 2022
Как сборная Германии громила соперников из Армении - видео видео
22:39 · Чемпионат мира 2022
В сборной Румынии дебютировал 15-летний форвард, это европейский рекорд
22:15 · Чемпионат мира 2022
Испания - Швеция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:15 · Чемпионат мира 2022
Португалия - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:54 · Чемпионат мира 2022
Северная Македония опередила Румынию в борьбе за второе место
21:43 · Чемпионат мира 2022
Ловрен: «Я не буду провоцировать русских, всё могло сложиться наоборот»
21:30 · Чемпионат мира 2022
Модрич: «Мы лучшая команда группы» 1
21:26 · Чемпионат мира 2022
Уткин назвал странными и нелогичными действия Кудряшова перед автоголом
21:15 · Чемпионат мира 2022
Чорлука: «Сборной России нужно добавить яйца в ключевых играх»
21:04 · Чемпионат мира 2022
Как сборная России проиграла в Сплите - видео видео
20:47 · Чемпионат мира 2022
Далич: «Сегодня удача была за нас»
20:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил на вопрос, как бороться со страхом футболистов играть против топ-команд 1
20:07 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Говорить, что поле помешало нам сыграть лучше, это не дело»
19:58 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Говорить, что мы проиграли из-за того, что был полный стадион, это смешно»
Все новости
Рекомендуем