Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча отборочного раунда чемпионата мира - 2022 с Хорватией.
- Какие впечатления произвел матч?
- Хорватия лучше выглядела, но наши ребята старалась, бились, показывали характер в таких погодных условиях. Пропустили очень обидный гол. Кудряшов схватился за ногу, и после этого такой момент. Если брать объективно, конечно, соперник был сильнее.
- Как оцените автогол Кудряшова? Вам не кажется, что его надо было раньше менять?
- Он не просил замену, и не было такого, чтобы шли моменты с флангов, которые требовали внесения коррективов. Хотя был эпизод, когда произошел навес с этого фланга, и Сафонову пришлось спасать. Может и стоило заменить Кудряшова, но легко рассуждать задним числом. Меня больше удивило, почему не выпустили Ерохина, который до этого забивал. Уверен, что он помог бы в каких-то моментах. Но тут тренер сам принимает решения о заменах. Он видит игру.
- Как вам показалось, наша команда вышла играть на ничью?
- Не сказал бы. Просто хорваты начали быстро перестраиваться. Первые пять минут мы что-то попытались сделать, а потом вообще ничего. Шансов забить не было, поэтому стали думать о ничьей. Ребята понимали все эти моменты, поэтому все так и происходило.
- Вам не кажется, что по такому полю у хорватов было крайне мало шансов забить?
- У Хорватии были моменты, но здорово сыграл Сафонов. Он хорошо держал позицию, видел ситуацию. Но хорваты просто сильнее. Даже в таких условиях они играли спокойно, ждали шанса. Да, мы могли в концовке отстоять ничью, но все равно соперник нас переигрывал.
- Такая погода больше кому была на руку?
- Для оборонительных действий она лучше. Хорватам было сложнее.
- То есть, без ливня нас хорваты раскатали бы?
- Конечно. Они выше классом.
- Это была самая тяжелая игра в этом отборе?
- Однозначно. Ребята бились, старались, но видите, как произошло. Я понимаю, что Карпин поменял Головина. Но вот почему он не выпустил высокого Ерохина, который забивает, мне сложно предположить. У каждого тренера свое видение. А Заболотного он выпустил правильно. Надо было создавать борьбу, искать моменты.
- Что теперь думаете о стыках?
- Надо посмотреть, как нам попадется, а уже потом рассуждать.
Елена Григорьевская
Таких знатоков в футбол не подпускать.Если бы не случайность у Кудряшова все бы бла бла бла гавно на лопате.А такто да...Валерий виновен.А чо проиграли Точняк виновен.