Дворкович: «У сборной России есть все шансы сыграть на чемпионате мира-2022»

Аркадий Дворкович, ранее занимавший пост вице-премьера правительства РФ, в беседе с РБК поделился мнением о результате вчерашнего поединка сборных Хорватии и России в отборочном этапе чемпионата мира-2022.

Подопечные Валерия Карпина были очень близки к заветной ничьей, однако из-за автогола Фёдора Кудряшова упустили прямой билет на мундиаль в Катаре.

По мнению Дворковича, российская команда сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира. Что касается автогола, то политик не видит вины Кудряшова в том моменте. По словам Аркадия, защитнику банально не повезло.

Матч завершился поражением России со счетом 0:1.