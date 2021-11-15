«Его возвращение напрашивается»: Орлов – о Дзюбе в сборной России

Проиграв Хорватии на выезде в решающем матче группового этапа отбора на мундиаль, Валерий Карпин и его тренерский штаб вновь спровоцировали шквал дискуссий и негодований по поводу принятых ими решений. В частности, опять возник вопрос отсутствия форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в составе сборной.

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что Карпину нужно пересмотреть свое видение ситуации. «Если брать Дзюбу, то должна быть другая игра. Но это напрашивается. Хотя в скоростной игре Дзюбе трудновато», - высказался эксперт о кандидатуре нападающего питерского клуба в эфире «Радио Зенит».

Уточним, что экс-капитан национальной команды пропустил весь осенний цикл поединков на международной арене. Сам же Карпин прокомментировал подобный расклад событий.