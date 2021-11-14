Хорватия всё же повела: Кудряшов забил своим

В заключительном групповом матче квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и России был открыт счёт. Команда Валерия Карпина не дотерпела какой-то десяток минут до выхода с первого места и все же пропустила мяч в свои ворота.

На 81-й минуте очередная атака балканцев привела к досадной срезке Фёдора Кудряшова мимо Матвея Сафонова. Счет стал 1:0.

У россиян есть порядка 10 минут, чтобы перестроиться на атаку и сравнять счет. Только ничья или победа позволит сборной России занять первое место в группе и напрямую пробиться в финальную часть турнира. Иначе команду будут ждать стыковые матчи.