Назван канал, который покажет ключевой матч Хорватия - Россия

В заключительном отборочном матче ЧМ-2022 сборная России сыграет на выезде против соперников из Хорватии. Стартовый свисток прозвучит 14 ноября в 17:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба Первого канала, именно главный канал страны будет показывать этот поединок в прямом эфире.

Напомним, что за два тура до завершения квалификации турнира сборная России опережает балканских конкурентов на два очка. Перед очным противостоянием, которое может стать решающим, команда Валерия Карпина сразится с Кипром, а Хорватия полетит на Мальту.

Напомним, что россияне гарантировали себе как минимум место в плей-офф отбора ЧМ-2022.