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Чемпионат мира по футболу 2022

Назван канал, который покажет ключевой матч Хорватия - Россия

29 Октября 2021 • 20:46 Комментировать (1)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.00 6.00
14.11 17:00

В заключительном отборочном матче ЧМ-2022 сборная России сыграет на выезде против соперников из Хорватии. Стартовый свисток прозвучит 14 ноября в 17:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба Первого канала, именно главный канал страны будет показывать этот поединок в прямом эфире.

Напомним, что за два тура до завершения квалификации турнира сборная России опережает балканских конкурентов на два очка. Перед очным противостоянием, которое может стать решающим, команда Валерия Карпина сразится с Кипром,  а Хорватия полетит на Мальту.

Напомним, что россияне гарантировали себе как минимум место в плей-офф отбора ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Первый Канал
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Комментарии (1)
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Sierge
29 Октября 2021 в 21:13
Славу богу что не Смотрим...
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