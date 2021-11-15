«В семье не без урода»: депутат Госдумы - о реакции украинского комментатора на автогол Кудряшова

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился реакцией на бурное празднование украинским комментатором автогола в ворота сборной России. После неудачного касания защитника Фёдора Кудряшова, решившего судьбу противостояния, комментатор радостно отреагировал и воскликнул «Брависсимо».

«В семье не без урода. Этот комментатор - популист, работает по политической команде. Не надо обращать внимание», - приводит слова депутата Sport24.

Матч в Сплите завершился поражением сборной России со счетом 0:1. По итогам группового этапа отбора Хорватия напрямую вышла на мундиаль, а россиянам предстоит борьба в стыках.